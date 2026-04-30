Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Зеленський заявив, що не отримував офіційних звернень від США чи Росії щодо припинення вогню 9 травня

РФ хоче перемир'я на один або кілька днів насамперед для того, щоб захистити свій щорічний військовий парад у Москві, вважає глава держави.

Зеленський заявив, що не отримував офіційних звернень від США чи Росії щодо припинення вогню 9 травня
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Ані США, ані Росія не надсилали українському президентові офіційних звернень щодо тимчасового перемир’я 9 травня.

Про це заявив Володимир Зеленський, цитує Bloomberg.

Він повідомив, що доручив своїм дипломатам звернутися до США за подробицями, перш ніж ухвалювати якесь рішення.

Зеленський додав, що багато країн, зокрема, Україна, відзначають пам'ять загиблих у Другій світовій війні 8 травня. Тож залишається незрозумілим, які терміни припинення вогню має на увазі російський диктатор Володимир Путін.

Зеленський вважає, що, на його думку, РФ хоче перемир'я на один або кілька днів насамперед для того, щоб захистити свій щорічний військовий парад у Москві від потенційних ударів України.

«Вони хочуть, щоб парад спокійно пройшов кілька годин, а відновив атаки. Ми не хочемо, щоб якесь припинення вогню перетворилося на тактичну дезінформацію з боку Російської Федерації», - наголосив український президент і додав, що при цьому підтримує ініціативи щодо припинення вогню, які допомагають захистити цивільних і полегшують обмін полоненими.

«Ми завжди позитивно реагуємо на реальні пропозиції щодо припинення вогню з Росією, якщо такі існують», - підсумував Зеленський.

  • Інформація про перемир’я 9 травня з’явилася після розмови лідерів США і Росії. У Путіна заявили, що це він запропонував тимчасове припинення вогню, а Трамп на пресконференції повідомив, що то була його ідея.
  • Росія цього місяця заявляла про перемирʼя на Великдень.
  • Режим припинення вогню мав працювати з 16:00 суботи до кінця доби 12 квітня.
  • Однак Генштаб ЗСУ уже ввечері 11 квітня повідомив про зафіксовані 469 випадків порушень режиму.
