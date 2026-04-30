Підрозділ ГУР "Артан" збирає кошти на ремонт авто

Для спецзавдань на передовій та в тилу ворога потрібен надійний транспорт, тому важлива будь-яка допомога.

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України “Артан” - який називають розвідкою у розвідці - оголошує збір на ремонт автомобіля. 

В завдання бійців входить отримання даних про окупантів, їхні потужності та можливості, проведення зачистки після штурмів, робота на першій лінії, взяття ворогів у полон абощо. І щоб виконувати свої завдання вчасно і ефективно, потрібні справні та надійні транспортні засоби. А вони відповідно потребують постійного ремонту та технічного обслуговування. 

Саме на ці цілі, або авто не “ставало” на передовій, підрозділ відкрив банку:

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/9bUb9jYEwb

Номер картки банки: 

4874 1000 2065 0464

Будь-яка допомога важлива!

Детальніше про роботу підрозділу: 

﻿
