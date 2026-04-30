30 квітня директор Агенції оборонних закупівель України ДОТ Арсен Жумаділов підписав з представниками країн-партнерів угоду про запуск CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support) – багатонаціональної коаліції у сфері оборонного забезпечення, повідомляє кореспондентка LB.ua.

Крім АОЗу, до коаліції увійшли закупівельні агенції Фінляндії, Італії, Норвегії, Швеції та Великої Британії.

В рамках співпраці члени коаліції обмінюватимуться рішеннями щодо роботи з ринком, цифрових інструментів, антикорупційних, а також організації постачання.

За словами Арсена Жумаділова, Україна завдяки цій угоді зможе масштабувати досвід забезпечення війська, а країни-партнери – отримати доступ до практичних рішень, які вже працюють у реальних умовах.

“Три роки тому (коли Україна реформувала оборонні закупівлі) у нас був інформаційний голод з приводу того, як закупівлі працюють в інших країнах. Тепер нам не треба буде стукати в зачинені двері і цей інтерес взаємний”, – додав директор АОЗ.

Серед практик, в обговоренні яких зацікавлена українська сторона – яким чином вимірювати ефективність та результативність закупівельних агенцій. А також – де знайти межу між прозорістю та секретністю щодо важливої інформації про постачання для війська.

Теро Ілітало, Командувач сил логістики Збройних сил Фінляндії зазначив, що рішення долучитися до коаліції – “це вибір на основі цінностей: прогресивності, відкритості та взаємовідповідальності”.

Представник Швеції Генрік Гауніц, Начальник штабу, Försvarets materielverk (FMV) зауважив, що країна підтримує довгострокову допомогу Україні, що є пріоритетом для шведських політиків. Також зазначив, що Швеція має амбіцію розширювати її присутність в українській сфері оборонних технологій.

Це не фінальний склад коаліції, до неї зможуть доєднуватися й інші країни–партнери. Жумаділов каже, що вже відомо про інтерес з боку Данії, Франції та Нідерландів.

Водночас щодо закупівлі та продажу зброї він не виключає, що в межах формату CORPUS питання експорту української техніки може бути частково інструменталізовано.

У перший рік існування коаліції її очолив Арсен Жумаділов, далі гооловування передаватиметься за рішенням членів CORPUS.