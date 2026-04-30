Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Росіяни обстріляли вакцинальний автобус з медпрацівниками у передмісті Дніпра

Люди не постраждали, а автобус вигорів ущент. 

Фото: МОЗ

У передмісті Дніпра під обстріл потрапив вакцинальний автобус з медичними працівниками. 

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Медики прямували на виїзд у громаду, як раптом оголосили тривогу і пролунали вибухи. НА щастя вони встигли вчасно покинути транспорт - ніхто не постраждав. Але автобус вигорів вщент. 

"Медики щодня працюють, щоб рятувати життя і захищати здоров’я людей. Вони не можуть і не мають ставати мішенями", - наголосили в МОЗ.

Фото: МОЗ

Водночас внаслідок обстрілу у місті вже 17 поранених, одна людина загинула. 7 постраждалих госпіталізовані, одна людина під наглядом медиків - у тяжкому стані.

