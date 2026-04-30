Трамп закликав канцлера Німеччини не втручатися в операцію США та Ізраїлю проти Ірану

Президент США Дональд Трамп почав критикувати німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо «іранського питання».
У соцмережі Truth Social Трамп закликав Мерца більше уваги звернути на російсько-українську війну.
«Канцлеру Німеччини слід більше часу приділяти припиненню війни з Росією/Україною (де він виявився абсолютно неефективним!) та відновленню зруйнованої країни, особливо у питаннях імміграції та енергетики, і менше часу втручатися у ті справи, які усувають іранську ядерну загрозу, тим самим роблячи світ, включаючи Німеччину, більш безпечним», - заявив американський президент.
- Раніше Мерц критикував США за війну проти Ірану і закликав до швидкого припинення бойових дій, бо конфлікт шкодить, зокрема, і інтересам ФРН.
- Трамп навіть звинуватив голову німецького уряду у виправданні наявності в Ірану ядерної зброї. Щоправда, ці закиди були брехнею, бо Мерц послідовно виступав проти того, щоб режим аятоли в Тегерані розвивав військову ядерну програму.
- Дійшло до того, що лідер США пригрозив країна скоротити чисельність американських військ на території Німеччини.
- Наразі відомо, що Німеччина хоче відправити у Середземне море мінний тральщик і командно‑допоміжне судно Військово‑морських сил, аби після дозволу Бундестагу взяти участь у розмінуванні Ормузької протоки.