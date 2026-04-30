Трамп закликав канцлера Німеччини не втручатися в операцію США та Ізраїлю проти Ірану

Президент США розкритикував Мерца за «неефективність» у припиненні війни між Україною та РФ.

Президент США Дональд Трамп почав критикувати німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо «іранського питання».

У соцмережі Truth Social Трамп закликав Мерца більше уваги звернути на російсько-українську війну.

«Канцлеру Німеччини слід більше часу приділяти припиненню війни з Росією/Україною (де він виявився абсолютно неефективним!) та відновленню зруйнованої країни, особливо у питаннях імміграції та енергетики, і менше часу втручатися у ті справи, які усувають іранську ядерну загрозу, тим самим роблячи світ, включаючи Німеччину, більш безпечним», - заявив американський президент.