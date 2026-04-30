Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Трамп закликав канцлера Німеччини не втручатися в операцію США та Ізраїлю проти Ірану

Президент США розкритикував Мерца за «неефективність» у припиненні війни між Україною та РФ.

Президент США Дональд Трамп почав критикувати німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо «іранського питання».

У соцмережі Truth Social Трамп закликав Мерца більше уваги звернути на російсько-українську війну.

«Канцлеру Німеччини слід більше часу приділяти припиненню війни з Росією/Україною (де він виявився абсолютно неефективним!) та відновленню зруйнованої країни, особливо у питаннях імміграції та енергетики, і менше часу втручатися у ті справи, які усувають іранську ядерну загрозу, тим самим роблячи світ, включаючи Німеччину, більш безпечним», - заявив американський президент.

  • Раніше Мерц критикував США за війну проти Ірану і закликав до швидкого припинення бойових дій, бо конфлікт шкодить, зокрема, і інтересам ФРН.
  • Трамп навіть звинуватив голову німецького уряду у виправданні наявності в Ірану ядерної зброї. Щоправда, ці закиди були брехнею, бо Мерц послідовно виступав проти того, щоб режим аятоли в Тегерані розвивав військову ядерну програму. 
  • Дійшло до того, що лідер США пригрозив країна скоротити чисельність американських військ на території Німеччини.
  • Наразі відомо, що Німеччина хоче відправити у Середземне море мінний тральщик і командно‑допоміжне судно Військово‑морських сил, аби після дозволу Бундестагу взяти участь у розмінуванні Ормузької протоки.
Читайте також
