ОАЕ заборонили своїм громадянам поїздки до Ірану, Іраку та Лівану

Таке рішення пояснили загостренням ситуації в регіоні.

Міністерство закордонних справ ОАЕ заборонило громадянам поїздки до Ірану, Іраку та Лівану.

Таке повідомлення з'явилось на сторінці відомства в соцмережі Х.

"У зв'язку з поточними подіями, Міністерство закордонних справ заборонило поїздки до Ірану, Лівану та Іраку та закликає громадян ОАЕ, які зараз перебувають у цих країнах, повернутися якомога швидше", - йдеться в заяві.

У відомстві пояснили таке рішення безпекою громадян у зв'язку із загостренням ситуації в регіоні.