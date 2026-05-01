Конгрес завершив частковий шатдаун у США, але не дав грошей антиміграційникам

Міністерство внутрішньої безпеки отримає фінансування вперше за 75 днів.

Фото: EPA/UPG

Американські конгресмени проголосували за відновлення федерального фінансування міністерства внутрішньої безпеки, але без служби імміграції та митниці ICE.

Як пише CNN, цей крок завершує частковий шатдаун, який тривав 75 днів. Тепер безпекові відомства знову почнуть отримувати бюджетні кошти. 

До компромісу між республіканцями та демократами призвела стрілянина на заході за участі Дональда Трампа. Президента охороняє Секретна служба, яка теж працює за рахунок кошторису міністерства внутрішньої безпеки. Господар Білого дому швидко підписав законопроєкт.

Демократи категорично відмовилися виділяти кошти офіцерам ICE, яких звинувачують в організації антиміграційних рейдів, жорстокому ставленні до затриманих нелегалів та вбивсті двох громадян США у Міннеаполісі. Консервативні республіканці вимагали не погоджуватися на умови опонентів, але спікер Майк Джонсон був змушений дослухатися до центристів у партії.

Через шатдаун страждала авіаційна галузь США: без зарплати не виходили на роботу співробітники транспортної безпеки, яких в аеропортах часто замінювали агенти ICE.

﻿
