Адміністрація Трампа заявила, що війна з Іраном завершена - щоб не отримувати дозвіл Конгресу

Бойові дії понад 60 днів вимагають погодження з боку парламенту.

Фото: Clash Report

Президент США Дональд Трамп та його оточення стверджують, що дотрималися вимог закону 1973 року, який зобов'язує головнокомандувача погоджувати з Конгресом будь-які бойові дії американських військ, які тривають більше 60 днів.

Як пише Associated Press, для уникнення звинувачень у порушенні цієї норми адміністрація глави держави вперше змушена була говорити, що війна проти Ірану вже завершена. Першим цю думку озвучив міністр оборони Піт Геґсет, який на слуханнях у Палаті представників сказав, що фактично конфлікт закінчився після оголошення перемир'я 7 квітня.

Демократи не згодні з такими формулюваннями і вимагають від Білого дому дотриматися процедури і офіційно надати Конгресу запит на використання війська. Трампа закликають до чіткого визначення досяжних цілей війни і презентації стратегії щодо її успішного завершення.

Водночас республіканці говорять, що в разі потреби президент може розпочати бойові дії проти Тегерана знову, але вже під іншою назвою, аніж операція "Епічна лють" - і це нібито зможе "обнулити" дозволений термін.

 

