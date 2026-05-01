Трамп скасовує мита США на шотландське віскі на честь короля Чарльза

Більшість виробників шотландського віскі закуповують бочки у Сполучених Штатах для витримки в них свого напою.

Британський король Чарльз і президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасовує тарифи на віскі з Великої Британії, пише DW.

Це сталося після державного візиту британського короля Чарльза III та королеви Камілли до Сполучених Штатів.

Королівський дует залишив США у четвер після чотириденного візиту з нагоди 250-річчя незалежності колишньої британської колонії. Поїздка мала на меті відновити відносини між США та Великою Британією, що погіршилися через відмову європейських союзників підтримати війну США та Ізраїлю проти Ірану.

“Король і королева змусили мене зробити те, що ніхто інший не зміг зробити, навіть не попросивши!”, – написав Трамп у соціальній мережі “Truth Social”.

Він розповів про зв'язки шотландської промисловості з виробниками бурбону в США. Більшість виробників шотландського віскі закуповують бочки в США для витримки в них свого віскі.

“Люди давно хотіли цього, адже між країнами була жвава торгівля, особливо щодо дерев’яних бочок”, – заявив Трамп.

Президент-республіканець додав, що “скасував мита на честь Короля та Королеви Сполученого Королівства, які щойно залишили Білий дім”.

Фляги для віскі Дональда Трампа
Фото: EPA/UPG
Уряди Шотландії та Великої Британії лобіювали перед адміністрацією Трампа, скасування тарифів для найбільшого ринку збуту цієї галузі.

Пізніше торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що США нададуть “пільговий тарифний режим для віскі, виробленого у Великій Британії”.

  • У 2025 році адміністрація Трампа досягла торговельної угоди, яка встановила 10% мито на більшість товарів, імпортованих з Великої Британії. Шотландія є частиною Сполученого Королівства. 
