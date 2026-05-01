До Дня прикордонника у Посольстві України в США відкрили тематичну фотовиставку

У Посольстві України в США відкрили фотовиставку «Обличчя кордону» приурочену до Дня прикордонника.
Про це повідомили в ДПСУ.
"Експозиція розповідає про прикордонників через світлини та особисті історії – про силу, витримку і людяність тих, хто щодня стоїть на захисті держави", - розповіли у відомстві.
Як зазначила посол України в США Ольга Стефанішина, саме прикордонники були серед перших, хто зустрів повномасштабне вторгнення – і продовжують боротися на всіх напрямках фронту.
Виставка вже побувала в Києві, Хмельницькому та Львові.