До Дня прикордонника у Посольстві України в США відкрили тематичну фотовиставку

Експозиція "Обличчя кордону" розповідає про особисті історії прикордонників через світлини.

Відкриття фотовиставки "Обличчя кордону" в посольстві України в США

У Посольстві України в США відкрили фотовиставку «Обличчя кордону» приурочену до Дня прикордонника.

Про це повідомили в ДПСУ.

"Експозиція розповідає про прикордонників через світлини та особисті історії – про силу, витримку і людяність тих, хто щодня стоїть на захисті держави", - розповіли у відомстві.

Фото: ДПСУ Фотовиставка "Обличчя кордону"

Як зазначила посол України в США Ольга Стефанішина, саме прикордонники були серед перших, хто зустрів повномасштабне вторгнення – і продовжують боротися на всіх напрямках фронту.

Виставка вже побувала в Києві, Хмельницькому та Львові.