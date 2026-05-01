ГоловнаСуспільствоВійна

Туапсе в Росії знову під атакою безпілотників

Четвертий обстріл нафтових об'єктів у місті за останні два тижні.

Пожежа на НПЗ у Туапсе
Фото: Скріншот відео

Оперативний штаб російського Краснодарського краю заявив про чергову атаку БПЛА на Туапсе, де розташовані нафтопереробний завод та морський нафтовий термінал.

У місті, яке упродовж двох тижнів майже безперервно палало в чорній хмарі, знову сталося загоряння. Це вже четвертий обстріл безпілотниками за короткий час, який призводить до ураження нафтових об'єктів ворога.

Російська влада цинічно бреше громадянам, що у Краснодарському краї екологічна ситуація є контрольованою, і навіть заявляє про дозвіл "Роспотрєбнадзора" відкривати пляжі в курортний сезон. Натомість місцеві повідомляють про жахливу якість повітря, нафтові дощі з чорної води та нафтові плями на морі, які гарантують відсутність відпочивальників влітку. 

Десятки резервуарів з нафтою у Туапсе знищені українськими Силами безпілотних систем, робота морського терміналу припинена. 

