Генштаб підтвердив ураження російського «Орськнафтооргсинтезу» і вертольотів

Українські бійці уразили НПЗ “Орськнафтооргсинтез”, вертольоти Мі-28 та Мі-17, а також низку інших об’єктів росіян.

Цю інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

29 квітня та в ніч на 30 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об’єктах противника.

Під обстріл потрапив нафтопереробний завод “ Орськнафтооргсинтез ” (м. Орськ, Оренбурзька обл., РФ). Було влучання з подальшою пожежею на території підприємства.

«Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, тощо. Проєктна потужність переробки – 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії», - розповів український Генштаб.

Окрім того, у районі населеного пункту Бабки (Воронезька область Росії) наші бійці уразили ворожі гелікоптери Мі-28 та Мі-17.

Під прицілом опинився і зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” у районі Олександрівки Запорізької обл, а ще - пункт управління артилерійської бригади противника у Лисичанську (ТОТ Луганської обл.), склад боєприпасів у районі Кременівки (ТОТ Донецької обл.) та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря.