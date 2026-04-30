УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Суспільство / Війна

Генштаб підтвердив ураження російського «Орськнафтооргсинтезу» і вертольотів

Також пошкоджені низка інших ворожих об’єктів.

робота українських бійців
Фото: facebook/Тактична група 'Вугледар'

Українські бійці уразили НПЗ “Орськнафтооргсинтез”, вертольоти Мі-28 та Мі-17, а також низку інших об’єктів росіян.

Цю інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

29 квітня та в ніч на 30 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об’єктах противника.

Під обстріл потрапив нафтопереробний завод “ Орськнафтооргсинтез ” (м. Орськ, Оренбурзька обл., РФ). Було влучання з подальшою пожежею на території підприємства. 

«Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, тощо. Проєктна потужність переробки – 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії», - розповів український Генштаб.

Окрім того, у районі населеного пункту Бабки (Воронезька область Росії) наші бійці уразили ворожі гелікоптери Мі-28 та Мі-17.

Під прицілом опинився і зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” у районі Олександрівки Запорізької обл, а ще - пункт управління артилерійської бригади противника у Лисичанську (ТОТ Луганської обл.), склад боєприпасів у районі Кременівки (ТОТ Донецької обл.) та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря

Читайте також
