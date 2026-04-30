Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Командувач НГУ Півненко про операцію в Куп’янську: «Зупинили інфільтрацію ворога малими групами, а далі – справа техніки»

Силам оборони України вдалося заблокувати ворожі війська на півночі міста.

Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України
Фото: Олександр Ратушняк

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв’ю LB.ua пояснив, як українським воїнам вдалося оточити ворога в Куп’янську на Харківщині.

«Гарно все розпланували. Спочатку вдалося перекрити підходи ворожих військ на півночі, а потім планово спустилися вниз і зачистили позиції ворога. Це насправді класична воєнна історія: зупинили інфільтрацію ворога малими групами, а далі – справа техніки. Ворог же доповідав нагору, що все нормально. А от коли ми вже в центрі міста стали в оборону, поставили свої прапори, то вони зрозуміли масштаб проблеми», – розповів він.

Півненко також заявив, що СОУ контролюють ситуацію на правому березі в Куп’янську. 

«Тримаємося. Дронів стало більше. Наші гвардійці розташовані в місті, на правому березі. Разом з іншими підрозділами Сил оборони України виконуємо бойові завдання. Усе контролюємо. На правому березі ворога не так і багато», – зауважив командувач НГУ.

За його словами, більшість ворожих піхотинців на правому березі вдалося знищити.

«Більшість ворогів вдалося знищити. У цьому, зокрема, брали участь бійці «Хартії», наші інтернаціональні підрозділи з Колумбії. Нормально воюють. Коли люди розуміють, що їх не кидають в один кінець, то вони працюють ефективно. Зараз росіяни підтягнули до Куп’янська дронарів, зокрема «Рубікон» (російський спецпідрозділ безпілотних систем. — Ред.), тож стало важче, але боротьба триває», – наголосив Півненко.

Про операцію Сил оборони України в Куп’янську наприкінці 2025 року читайте в матеріалі Кирила «Роніна» Данильченка.

Нагадаємо, за інформацією речника Угрупування обʼєднаних сил, росіяни відновили спроби потрапити до Куп’янська через газові труби.

