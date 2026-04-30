Командувач Нацгвардії Півненко: «Людського ресурсу наступати росіянам вистачить ще на рік-два»

Водночас через великі втрати ворог не може створити резерви.

Командувач Національної гвардії України, генерал-майор Олександр Півненко вважає, що людського ресурсу в росіян вистачить ще на два роки наступу на умови нинішніх втрат.

Про це він сказав у інтерв’ю LB.ua.

«Що стосується саме людського ресурсу — ще рік-два зможуть навіть за таких втрат. У них великий мобілізаційний ресурс плюс диктатура, яка забезпечить за потреби людей для наступу. Водночас не можна недооцінювати рівень їхніх втрат», – пояснив він.

За словами Півненка, зараз росіяни націлені на захоплення Покровська й Костянтинівки на Донеччині.

«Вони не можуть створити серйозні резерви, щоб, умовно, на півночі піти армією, дійти до Києва і закрити питання. Навіть думок про це немає, бо сили не безкінечні й інтенсивність війни шалена. Зараз ворог хоче захопити Покровськ, добити Костянтинівку… Про Слов’янськ/Краматорськ узагалі мовчу, бо це не питання навіть двох-трьох років. Візьмемо також до уваги, що ефективність нашого війська зростає», – розповів командувач НГУ.

