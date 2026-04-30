УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
​ВАКС зменшив заставу Коболєву на 30 млн гривень

Суд частково задовольнив клопотання захисту.

​ВАКС зменшив заставу Коболєву на 30 млн гривень
Андрій Коболєв, колишній очільник «Нафтогазу»
Фото: Олександр Ратушняк

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду зменшила суму застави голові правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з 80 мільйонів гривень на 50 мільйонів.

Про це повідомила пресслужба ВАКС

"Також ВАКС частково задовольнив клопотання заставодавця та повернув частину застави, внесеної товариством за обвинуваченого в розмірі 30 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та окремому оскарженню не підлягає. 

ВАКС не називає імені відповідача, але обставини вказують на ексголову правління Андрія Коболєва. Він наразі не коментував рішення. 

Що відомо про справу

  • Коболєву інкримінують те, що 2018 році він, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою "Нафтогазу" питання про премії. Опісля він визначив собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів. При цьому Коболєв начебто свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород і Наглядової ради компанії відомості про граничні розміри преміювання. 
  • Слідство встановило, що протягом 2018 року Коболєву було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму - 229 250 410 грн
  • Раніше ВАКС уже продовжував Коболєву дію покладених обов'язків. А до цього – зменшив розмір застави на 122 млн грн та зняв із підозрюваного електронний браслет. 
  • 20 листопада 2024 року САП повідомила, що ВАКС не подовжив термін дії зобов'язань, покладених на ексголову правління "Нафтогазу", тому він може виїжджати за кордон. Коболєв відреагував на це повідомлення і опублікував фото біля Золотих ворот і зазначив, що знаходиться в Києві. Він наголосив, що не пропустив жодного судового засідання у своїй справі. В коментарі LB.ua Коболєв підтвердив, що йому повернули закордонний паспорт і пообіцяв інформувати суд про свої поїздки. 
  • У грудні 2024 року суд повторно поклав обов'язки на Коболєва
Читайте також
