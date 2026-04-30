​ВАКС зменшив заставу Коболєву на 30 млн гривень

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду зменшила суму застави голові правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з 80 мільйонів гривень на 50 мільйонів.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"Також ВАКС частково задовольнив клопотання заставодавця та повернув частину застави, внесеної товариством за обвинуваченого в розмірі 30 млн грн", – йдеться в повідомленні.



Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

ВАКС не називає імені відповідача, але обставини вказують на ексголову правління Андрія Коболєва. Він наразі не коментував рішення.

