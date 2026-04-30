​ВАКС зменшив заставу Коболєву на 30 млн гривень

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду зменшила суму застави голові правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з 80 мільйонів гривень на 50 мільйонів.
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
"Також ВАКС частково задовольнив клопотання заставодавця та повернув частину застави, внесеної товариством за обвинуваченого в розмірі 30 млн грн", – йдеться в повідомленні.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
ВАКС не називає імені відповідача, але обставини вказують на ексголову правління Андрія Коболєва. Він наразі не коментував рішення.
Що відомо про справу
- Коболєву інкримінують те, що 2018 році він, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою "Нафтогазу" питання про премії. Опісля він визначив собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів. При цьому Коболєв начебто свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород і Наглядової ради компанії відомості про граничні розміри преміювання.
- Слідство встановило, що протягом 2018 року Коболєву було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму - 229 250 410 грн.
- Раніше ВАКС уже продовжував Коболєву дію покладених обов'язків. А до цього – зменшив розмір застави на 122 млн грн та зняв із підозрюваного електронний браслет.
- 20 листопада 2024 року САП повідомила, що ВАКС не подовжив термін дії зобов'язань, покладених на ексголову правління "Нафтогазу", тому він може виїжджати за кордон. Коболєв відреагував на це повідомлення і опублікував фото біля Золотих ворот і зазначив, що знаходиться в Києві. Він наголосив, що не пропустив жодного судового засідання у своїй справі. В коментарі LB.ua Коболєв підтвердив, що йому повернули закордонний паспорт і пообіцяв інформувати суд про свої поїздки.
- У грудні 2024 року суд повторно поклав обов'язки на Коболєва.