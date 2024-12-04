Суд повторно поклав обов'язки на ексголову "Нафтогазу" Коболєва

Він знову має здати паспорти для виїзду за кордон і повідомляти суд про зміну свого місця проживання.

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та поклав процесуальні обов’язки на колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Про це повідомила пресслужба САП.

Так, за рішенням суду, Коболєв зобов’язаний повідомляти суд про зміну свого місця проживання, утримуватись від спілкування зі свідками, а також здати на зберігання до Державної міграційної служби всі паспорти для виїзду за кордон.

Зазначимо, що 1 листопада прокурор САП звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії процесуальних обов’язків, покладених на обвинуваченого у зв’язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 107 млн 127 тисяч грн.

Проте наступні судові засідання, на яких суд мав розглянути це клопотання, а саме - 5 та 8 листопада, не відбулись за ініціативою суду. Через це термін дії процесуальних обов’язків закінчився 12 листопада.

САП направила на адресу ВАКС листи з вимогою розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу до закінчення його строку. Проте додаткове засідання так і не було призначено.

Що відомо про справу

Коболєву інкримінують те, що 2018 році він, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою "Нафтогазу" питання про премії. Опісля він визначив собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів. При цьому Коболєв начебто свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород і Наглядової ради компанії відомості про граничні розміри преміювання.

Слідство встановило, що протягом 2018 року Коболєву було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму - 229 250 410 грн.

У жовтні минулого року ВАКС уже продовжував Коболєву дію покладених обов'язків. А до цього – зменшив розмір застави на 122 млн грн та зняв із підозрюваного електронний браслет.

20 листопада САП повідомила, що ВАКС не подовжив термін дії зобов'язань, покладених на ексголову правління "Нафтогазу", тому він може виїжджати за кордон. Коболєв відреагував на це повідомлення і опублікував фото біля Золотих ворот і зазначив, що знаходиться в Києві. Він наголосив, що не пропустив жодного судового засідання у своїй справі. В коментарі LB.ua Коболєв підтвердив, що йому повернули закордонний паспорт і пообіцяв інформувати суд про свої поїздки.