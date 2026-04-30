НАБУ попереджає про фішингові листи нібито від імені Бюро

Національне антикорупційне бюро повідомило про розсилку нібито від його імені фішингових листів, що містять шкідливі посилання або вкладення.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Зафіксовано розсилання фішингових листів нібито від імені НАБУ. Такі повідомлення містять шкідливі посилання/вкладення та надходять з адрес, схожих на офіційні адреси НАБУ", - йдеться в повідомленні.

В НАБУ наголосили, що не мають жодного стосунку до таких листів.

"Це - спроба вкрасти ваші дані або інфікувати пристрій. Офіційне електронне листування здійснюємо виключно з домену @nabu.gov.ua (не @nabu.org.ua, @enabu.gov.ua тощо)", - зазначається в повідомленні.

Окремо Бюро звернулося до власників поштових скриньок @ukr.net - їм можуть надходити листи з адрес, які повністю копіюють офіційні адреси НАБУ, включно з доменом.

НАБУ рекомендує: