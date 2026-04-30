ЦПД: Росія розгортає психологічну операцію в Богодухові та на прикордонні Харківщині

Окупанти розкидають з дронів листівки, схожі на гривневі купюри, із закликами до колабораціонізму.

Фото: Центр протидії дезінформації

Росія розгортає психологічну операцію в Богодухові та прикордонні Харківщини. Окупанти розкидають листівки, на яких розміщують антиукраїнські тексти.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Росіяни масово скидають з дронів листівки, які візуально схожі на українські гривневі купюри. На них розміщують заклики до колабораціонізму, пропозиції «зливати» позиції ЗСУ та дискредитацію керівництва держави.

 В ЦПД додали, що листівки згортають так, щоб вони нагадували справжні купюри. Це робиться, щоб змусити людину підняти папірець та зацікавитися змістом. На них часто розміщують QR-коди. Їх сканування веде на фішингові ресурси або ворожі канали. Як наслідок, можливий злам смартфона і викрадення персональних даних.

"Не переходьте за підозрілими посиланнями, не піднімайте ворожі агітки та негайно повідомляйте про такі знахідки до поліції або через чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot", - закликали в ЦПД.

  • У мережі ширяться маніпулятивні повідомлення про нібито “термінову підготовку до оборони Києва” через загрозу російського наступу на столицю. Як пояснюють у ЦПД, приводом стали слова військових про будівництво фортифікаційних споруд на півночі України. “Насправді наразі немає загрози нового наступу Росії на Київ. Зведення оборонних ліній – це планова робота для зміцнення безпеки”.
