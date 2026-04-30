ГоловнаСуспільствоВійна

Федоров: Для Сил оборони закуплять вісім тисяч дронів-перехоплювачів «шахедів»

До виробництва вже долучилося 29 українських компаній.

Федоров: Для Сил оборони закуплять вісім тисяч дронів-перехоплювачів «шахедів»
дрон-перехоплювач Octopus
Фото: Міноборони

Україна закупить вісім тисяч перехоплювачів Octopus для Сил оборони, це дозволить посилити ППО і збільшити кількість перехоплень.

Про це повідомив очільник Міноборони Михайло Федоров.

За його словами, Octopus - це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у ЗСУ.

«До виробництва вже долучилося 29 українських компаній, які отримали ліцензії, та британський уряд. Чотири виробники уклали державні контракти на постачання. Такий підхід дає змогу швидко масштабувати технологію і забезпечувати Сили оборони необхідними рішеннями», - розповів міністр.

Федоров додав, що Octopus уже довів ефективність у бойових умовах – дрон знищує цілі вдень і вночі, працює під впливом РЕБ, а також ефективний на низьких висотах.

«Міноборони забезпечує повний цикл масштабування — від передання технології до закупівлі й постачання у війська. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту. Водночас це розвиток українського ОПК і приклад ефективного публічно-приватного партнерства, коли бойові технології швидко масштабуються в серійне виробництво», - додав глава Міноборони.

  • Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомляв, що у січні цього року розпочалося виробництво перехоплювачів-дронів Octopus британського виробництва, які посилять здатність України захищатися від російських дронових атак на цивільне населення та критичну інфраструктуру.
  • Наприкінці листопада минулого року Україна і Британія підписали ліцензійну угоду на Octopus.
  • Раніше стало відомо, що Україна запустила дрон-перехоплювач у серійне виробництво, а технологію передали трьом першим виробникам, ще 11 готували виробничі лінії.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies