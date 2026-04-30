УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Білоцерківському ТЦК викрили корупційну схему на тисячі доларів

Учасники за гроші допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації.

Фото: Прокуратура України

В Білоцерківському ТЦК викрито корупційну схему незаконного ухилення від мобілізації. Її учасники «анулювали» повістки, знімали з розшуку та оформлювали фіктивну «бронь» за тисячі доларів. 

Про це повідомили в Прокуратурі Київщини.

Підозрювані надавали послуги: 

  • анулювання повісток (вартість 1,5-2 тисячі доларів США)
  • зняття осіб з розшуку (ціна - 5000$)
  • оформлення фіктивного бронювання через підприємство, яке має статус критично важливого (ціни від 7000 до 10000$).

Фото: Прокуратура України

Серед організаторів схеми був інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега, який нині проходить службу на Чернігівщині. Вони залучили ще заступника директора підприємства з виробництва спецодягу та тактичного взуття. Він оформлював військовозобов’язаних на роботу лише на папері - для отримання «броні». 

Правоохоронці затримали чоловіків на гарячому, під час отримання чергової неправомірної вигоди за зняття військовозобов’язаного з розшуку. 

Фото: Прокуратура України

"Під час обшуків за місцями проживання, роботи та в автомобілях учасників схеми вилучено мобільні телефони, документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також готівкові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом", - повідомили в Прокуратурі.

Трьом чоловікам повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

"Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування схеми", - додали правоохоронці.

В Київському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію. Там заявили, що всебічно сприяють правоохоронним органам, надають усю необхідну інформацію та матеріали для проведення досудового розслідування.

"Керівництво Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки засуджує будь-які прояви корупції, перевищення службових повноважень або дії, що можуть дискредитувати військову службу та підривають довіру суспільства. Подібна поведінка є несумісною з цінностями та принципами, якими керуються Збройні Сили України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також
