В Білоцерківському ТЦК викрили корупційну схему на тисячі доларів

В Білоцерківському ТЦК викрито корупційну схему незаконного ухилення від мобілізації. Її учасники «анулювали» повістки, знімали з розшуку та оформлювали фіктивну «бронь» за тисячі доларів.

Про це повідомили в Прокуратурі Київщини.

Підозрювані надавали послуги:

анулювання повісток (вартість 1,5-2 тисячі доларів США)

зняття осіб з розшуку (ціна - 5000$)

оформлення фіктивного бронювання через підприємство, яке має статус критично важливого (ціни від 7000 до 10000$).

Фото: Прокуратура України

Серед організаторів схеми був інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега, який нині проходить службу на Чернігівщині. Вони залучили ще заступника директора підприємства з виробництва спецодягу та тактичного взуття. Він оформлював військовозобов’язаних на роботу лише на папері - для отримання «броні».

Правоохоронці затримали чоловіків на гарячому, під час отримання чергової неправомірної вигоди за зняття військовозобов’язаного з розшуку.

"Під час обшуків за місцями проживання, роботи та в автомобілях учасників схеми вилучено мобільні телефони, документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також готівкові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом", - повідомили в Прокуратурі.

Трьом чоловікам повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

"Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування схеми", - додали правоохоронці.

В Київському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію. Там заявили, що всебічно сприяють правоохоронним органам, надають усю необхідну інформацію та матеріали для проведення досудового розслідування.

"Керівництво Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки засуджує будь-які прояви корупції, перевищення службових повноважень або дії, що можуть дискредитувати військову службу та підривають довіру суспільства. Подібна поведінка є несумісною з цінностями та принципами, якими керуються Збройні Сили України", - йдеться в повідомленні.