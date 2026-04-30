Війська РФ атакували дронами Миколаїв: пошкоджена житлова інфраструктура

Росіяни вдруге за сьогодні атакували Миколаїв дронами.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Внаслідок удару є пошкодження в приватному секторі, також виникла пожежа.
"Прошу всіх дотримуватись правил безпеки: перебувайте в укриттях, не підходьте до місць влучань та їх уламків. Окремо наголошую. Нічого не знімайте і не викладайте у мережу. Це питання безпеки", - йдеться в повідомленні.
В Миколаївській ОВА заявили, що постраждалих внаслідок атаки немає.
- Сьогодні, 30 квітня, через атаку безпілотників РФ на Миколаїв пошкоджено багатоквартирний будинок, двоповерховий приватний будинок та автомобіль. В ОВА заявили, що другий день поспіль під атакою енергетична інфраструктура.