У перший день травня в Україні збережуться заморозки, температура підніметься до 12° тепла

На Лівобережжі та у Криму можливі дощі.

В п'ятницю, 1 травня в Україні все ще буде прохолодна погода. У більшості областей очікуються заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту.

Про це інформує Український гідрометцентр.

Місцями на Лівобережжі та у Криму вдень пройдуть слабкі дощі.

"Над нами все ще зберігається холодна повітряна маса і завдяки нічним проясненням приземний шар повітря інтенсивно охолоджуватиметься, тож синоптики попереджають про те, що у більшості областей у повітрі очікуються заморозки в межах 0 мінус 3 градуси", - йдеться в повідомленні.

На півдні країни заморозки будуть лише на поверхні ґрунту, температура повітря вдень коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла.

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

По області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 8-13° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла.