ГоловнаСуспільствоВійна

Під обстріли окупантів потрапили сім населених пунктів Донецької області

Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 19 житлових будинків.

Фото: Поліція Донецької області

За 30 квітня поліція зафіксувала 1 288 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області.

Про це повідомили в обласній поліції.

Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Добропілля, Краматорськ, Слов’янськ, селища Шабельківка, Ясногірка, села Кіндратівка, Майдан.

У Добропіллі пошкоджено багатоквартирний будинок. 

По Краматорську росіяни вдарили шістьма безпілотниками різного типу – пошкодили 2 багатоквартирних і 1 приватний будинки, АЗС, 2 цивільних авто.

У Слов’янську FPV-дрон пошкодив цивільне авто.

Унаслідок влучання БпЛА “Герань-2” у Шабельківці пошкоджено 9 приватних будинків, у Ясногірці – 6 осель.

