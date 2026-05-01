Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
У Києві судитимуть операторку ТЦК, яка змінювала дані у реєстрі

Використовуючи власний електронний ключ доступу до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, вона за гроші вносила неправдиві зміни до облікових даних.

У Києві судитимуть операторку ТЦК, яка змінювала дані у реєстрі

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо операторки одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Києва.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За інформацією слідства, посадовиця, використовуючи власний електронний ключ доступу до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, за гроші вносила неправдиві зміни до облікових даних.

Задокументовано щонайменше чотири такі випадки.

Зокрема, у липні 2024 року вона внесла зміни до даних одного з військовозобов’язаних без його звернення до ТЦК та без подання відповідних документів. Через кілька днів фігурантка внесла недостовірну інформацію щодо іншої особи – безпідставно поставила її на військовий облік та зазначила відстрочку від призову, якої насправді не було.

Фігурантці інкримінують ч. 5 ст. 361, а також ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України (ч. 3 – за ознакою повторності). Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до цих дій.

Читайте також
