У Києві судитимуть операторку ТЦК, яка змінювала дані у реєстрі

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо операторки одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Києва.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За інформацією слідства, посадовиця, використовуючи власний електронний ключ доступу до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, за гроші вносила неправдиві зміни до облікових даних.

Задокументовано щонайменше чотири такі випадки.

Зокрема, у липні 2024 року вона внесла зміни до даних одного з військовозобов’язаних без його звернення до ТЦК та без подання відповідних документів. Через кілька днів фігурантка внесла недостовірну інформацію щодо іншої особи – безпідставно поставила її на військовий облік та зазначила відстрочку від призову, якої насправді не було.

Фігурантці інкримінують ч. 5 ст. 361, а також ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України (ч. 3 – за ознакою повторності). Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до цих дій.