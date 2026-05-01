УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
СБУ затримала російського агента, який коригував удари по Миколаєву

Місцевий рецидивіст раніше вже відбував покарання за розбій та викрадення авто.

Він почав об’їжджав місто, щоб виявити пункти базування українських військ

Служба безпеки затримала у Миколаєві російського інформатора. Він відстежував координати Сил оборони, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки.

Про це йдеться у пресрелізі служби.

Як встановило розслідування, коригувальником виявився місцевий рецидивіст, який раніше вже відбував покарання за розбій та викрадення авто.

У поле зору російських спецслужбістів він потрапив після виходу на волю, коли почав шукати “швидкі заробітки” у тематичних ТГ-каналах. За обіцянку “легких грошей” фігурант почав об’їжджати портове місто, щоб виявити пункти базування українських військ та позначити їхні геолокації на гугл-карті.

Також у разі виявлення потенційних “цілей”, інформатор додатково проводив дорозвідку: щоб з’ясувати орієнтовну кількість особового складу і техніки, особливості місцевості тощо. 

Зібрані відомості фігурант передавав російському спецслужбісту, з яким контактував в анонімному чаті популярного месенджера.

Співробітники СБУ викрили та задокументували фігуранта і затримали його після убезпечення локацій Сил оборони.Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації дій російського інформатора. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

  • У Дніпрі правоохоронці викрили адміністраторку телеграм-каналу, яка публікувала дані про розташування Сил оборони. За інформацією слідства, вона створила окремий чат, де користувачі розміщували геолокації блокпостів і запасних командних пунктів.
