Росіяни атакували Одесу: пошкоджені житлові будинки (оновлено)

Вночі росіяни вчергове обстріляли Одесу ударними безпілотниками. На місто заходили понад десяток БПЛА. Рятувальники повідомляють про двох поранених.

За інформацією від очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, сталося два влучання у багатоповерхові житлові будинки, внаслідок чого розпочалися пожежі. Вранці він написав, що влучання були у житлові багатоповерхівки Хаджибейського району. У ДСНС написали, що це були 16-ти та 12-поверховий будинки.

Фото: ДСНС Наслідки російського удару на Одещині

Оновлення. У пресслужбі ДСНС вранці повідомили про те, що постраждав 16-поверховий будинок. Там зруйновано квартиру та спалахнув дах. В іншій висотці вогонь охопив 12-й поверх. 2 людей отримали поранення, а 25 людей, зокрема двоє дітей, отримали психологічну допомогу.

В області через дії росіян пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Фото: Одеська МВА Наслідки російської атаки на Одещині

Повітряні Сили попереджають про рух БПЛА з Чорного моря в напрямку півдня Одещини. Станом на 3:25 загроза зберігається для Ізмаїльського району.