Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу на Сумщині через ворожі обстріли постраждали 12 людей

Повітряна тривога на Сумщині тривала понад 17 годин.

Ілюстративне фото
Фото: ДСНС Сумщини

За минулу добу війська РФ понад 110 разів атакували Сумщину. Під ударом опинились 45 населених пунктах у 20 громадах області.

Як повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, внаслідок ворожих обстрілів 12 мешканців області постраждали.

Пошкодження:

Середино-Будська громада – зруйнований та пошкоджені приватні житлові будинки, автобус, знищено мотоцикл;– Шосткинська громада – житлові будинки, нежитлові приміщення, інфраструктура;– Ямпільська громада – приватні та багатоквартирні житлові будинки, адмінбудівля;– Сумська громада – приватний будинок, адмінбудівля, торговельний центр, інфраструктура;– Новослобідська громада – приватний житловий будинок, автомобілі;– Свеська, Березівська громади – приватні житлові будинки;– Глухівська, Великописарівська громади – автомобілі;– Хутір-Михайлівська громада – автомобіль.

Загалом повітряна тривога на Сумщині тривала 17 годин 10 хвилин.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies