За минулу добу на Сумщині через ворожі обстріли постраждали 12 людей

За минулу добу війська РФ понад 110 разів атакували Сумщину. Під ударом опинились 45 населених пунктах у 20 громадах області.
Як повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, внаслідок ворожих обстрілів 12 мешканців області постраждали.
Пошкодження:
– Середино-Будська громада – зруйнований та пошкоджені приватні житлові будинки, автобус, знищено мотоцикл;– Шосткинська громада – житлові будинки, нежитлові приміщення, інфраструктура;– Ямпільська громада – приватні та багатоквартирні житлові будинки, адмінбудівля;– Сумська громада – приватний будинок, адмінбудівля, торговельний центр, інфраструктура;– Новослобідська громада – приватний житловий будинок, автомобілі;– Свеська, Березівська громади – приватні житлові будинки;– Глухівська, Великописарівська громади – автомобілі;– Хутір-Михайлівська громада – автомобіль.
Загалом повітряна тривога на Сумщині тривала 17 годин 10 хвилин.
- Майже 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Одна людина дістала поранень.