Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
На Миколаївщині за добу внаслідок обстрілів постраждали троє людей

Зокрема, під ударом була енергетична та критична інфраструктура.

Учора протягом дня ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Під ударом була енергетична та критична інфраструктура. Наразі енергетики цілодобово працюють над відновленням. Про це повідомляє Миколаївська ОВА. 

Внаслідок атаки та падіння уламків у Миколаєві постраждали троє людей. 35-річний чоловік отримав осколкові поранення, його було госпіталізовано. На ранок стан постраждалого – стабільний без погіршення. Також дві жінки зазнали гострої реакції на стрес – їм надали медичну допомогу на місці. 

Пошкоджено пʼять багатоповерхових будинків, два приватні будинки, шість автомобілів. Виникло декілька пожеж, які було оперативно ліквідовано рятувальниками.

Миколаївський район: учора ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку. Постраждалих немає.

Читайте також
