На Миколаївщині за добу внаслідок обстрілів постраждали троє людей

Зокрема, під ударом була енергетична та критична інфраструктура.

Учора протягом дня ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Під ударом була енергетична та критична інфраструктура. Наразі енергетики цілодобово працюють над відновленням. Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Внаслідок атаки та падіння уламків у Миколаєві постраждали троє людей. 35-річний чоловік отримав осколкові поранення, його було госпіталізовано. На ранок стан постраждалого – стабільний без погіршення. Також дві жінки зазнали гострої реакції на стрес – їм надали медичну допомогу на місці.

Пошкоджено пʼять багатоповерхових будинків, два приватні будинки, шість автомобілів. Виникло декілька пожеж, які було оперативно ліквідовано рятувальниками.

Миколаївський район: учора ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку. Постраждалих немає.