Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
​Архієпархія Нью-Йорка виплатить $800 млн для врегулювання справ про секснасильство

Окрім виплати архієпархія погодилася оприлюднити документи, що стосуються сексуальних злочинців у лавах Церкви.

Архієпископ Нью-Йорка кардинал Тімоті Долан
Фото: EPA/UPG

Католицька архієпархія Нью-Йорка погодилася виплатити 800 мільйонів доларів у межах мирової угоди з 1300 жертвами сексуального насильства. 

Як пише Reuters, це одна з найбільших компенсацій у хвилі судових позовів щодо сексуального насильства з боку духовенства у США.

Більшим був лише договір архієпархії Лос-Анджелеса, яка у 2024 році погодилася виплатити 880 мільйонів доларів. 

Окрім виплати 800 мільйонів доларів, архієпархія погодилася оприлюднити документи, що стосуються сексуальних злочинців у лавах Церкви. Угода також дозволяє жертвам домагатися додаткових компенсацій через судові позови проти страхових компаній церкви.

Остаточне оформлення угоди ще потребує завершення документації та повної згоди всіх постраждалих. Особливістю домовленості є те, що архієпархія уникнула банкрутства. Закон штату Нью-Йорк про захист дітей-жертв насильства, ухвалений у 2019 році, а також аналогічні закони в інших штатах змусили багато католицьких організацій у США звернутися по захист від банкрутства для врегулювання подібних позовів.

Переговори між Церквою та постраждалими розпочалися у грудні за посередництва колишнього судді Верховного суду округу Лос-Анджелес Деніела Баклі, який також працював над угодою в Лос-Анджелесі. Кардинал Тімоті Долан тоді визнав, що сексуальне насильство над неповнолітніми стало «ганебною сторінкою» в історії Церкви.

За останні роки католицька церква виплатила мільярди доларів компенсацій по всій країні після того, як Нью-Йорк та інші штати ухвалили закони, що тимчасово дозволили жертвам подавати позови щодо злочинів багаторічної давності.

