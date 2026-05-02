ЗМІ: у Перу розслідують вербування громадян для участі у війні РФ проти України

У Перу розпочали розслідування щодо онлайн вербування громадян країни під виглядом "працевлаштування в Росії" для участі у війні проти України.

Про це повідомляє DW.

Генеральна прокуратура Перу розпочала розслідування щодо вербувальників, які онлайн заманили сотні громадян країни, зокрема колишніх військових та поліцейських, пропонуючи "добре оплачувану роботу" у Росії, натомість змушуючи їх після прибуття до РФ брати участь у бойових діях у війні проти України, свідчать дані перуанських слідчих, опубліковані у п’ятницю.

За даними слідства, йдеться про сотні перуанців, серед яких – колишні військові та поліцейські. Після прибуття до Росії вони опинялися втягнутими у бойові дії. У зв’язку з цим прокуратура відкрила справи за підозрою у "торгівлі людьми" та "торгівлі людьми за обтяжувальних обставин".

Як заявив адвокат Персі Салінас, який представляє родичів постраждалих, щонайменше 13 громадян Перу вже загинули на війні. За його словами, з жовтня 2025 року до Росії могли виїхати близько 600 осіб.

Відомо, що вербувальники обіцяли потенційним найманцям зарплату в розмірі від 2000 до 3000 доларів США на місяць.

Водночас Міністерство закордонних справ Перу звернулося до російської сторони з вимогою надати інформацію про місцеперебування своїх громадян, які, за офіційною версією Москви, "вирішили служити" у збройних силах РФ.

У заяві посольства Росії в Лімі, оприлюдненій 30 квітня, підтверджується, що частина перуанців підписувала контракти з армією РФ. Там стверджують, що це відбувалося добровільно та відповідно до законодавства.