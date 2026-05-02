Окупанти продовжують терор Херсона: двоє дітей у важкому стані (оновлено)

Від ранку російські війська здійснюють обстріл цивільних мешканців міста Херсон. Близько 12:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок дронового удару поранення дістали двоє дітей – хлопці 15 та 17 років. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення.

Поранених доставили до лікарні у тяжкому стані. Наразі медики борються за їхні життя.

Також відомо, що до лікарні доставили ще одну дитину, яка постраждала через атаку російського дрона у Дніпровському районі Херсона.

17-річна дівчина дістала уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Стан потерпілої – середнього ступеня тяжкості. Медики надають їй необхідну допомогу.

У прокуратурі області розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії з метою документування наслідків атаки та збору доказів чергового воєнного злочину, вчиненого військовими РФ.