РФ вивезла з окупованого порту Маріуполя майже 60 тисяч тонн української пшениці

Із січня 2026 року росіяни вивезли з морського порту окупованого Маріуполя майже 60 тисяч тонн української пшениці. Було відправлено вісім теплоходів із зерном пшениці.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Маріупольський морський порт став елементом військової логістики та інструментом пограбування окупованих територій. Загарбники вивозять зерно, метал та інші вантажі. Крім того, окупанти прагнуть зробити порт Маріуполя ключовим логістичним центром на тимчасово окупованих українських територіях", – ідеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про розробку так званої "стратегії розвитку" захопленого Маріупольського порту до 2040 року.

Згідно з нею, вантажопідйомність суден має сягнути 25 тисяч тонн. Наразі вона становить від 3 до 10 тисяч тонн, повідомляли загарбники.