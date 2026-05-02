Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Суспільство / Війна

РФ вивезла з окупованого порту Маріуполя майже 60 тисяч тонн української пшениці

Росіяни планують зробити порт Маріуполя ключовим логістичним центром на ТОТ України.

Фото: Маріупольська міська рада

Із січня 2026 року росіяни вивезли з морського порту окупованого Маріуполя майже 60 тисяч тонн української пшениці. Було відправлено вісім теплоходів із зерном пшениці. 

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Маріупольський морський порт став елементом військової логістики та інструментом пограбування окупованих територій. Загарбники вивозять зерно, метал та інші вантажі. Крім того, окупанти прагнуть зробити порт Маріуполя ключовим логістичним центром на тимчасово окупованих українських територіях", – ідеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про розробку так званої "стратегії розвитку" захопленого Маріупольського порту до 2040 року. 

Згідно з нею, вантажопідйомність суден має сягнути 25 тисяч тонн. Наразі вона становить від 3 до 10 тисяч тонн, повідомляли загарбники.

