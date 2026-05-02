У Вінниці затримано засновника християнського реабілітаційного центру у справі про насильство над дітьми протягом 15 років.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Заклад створили у 2006 році, як місце де діти, що опинилися у складних життєвих обставинах, мали знаходити підтримку та допомогу. Натомість засновник перетворив довіру на інструмент злочину.

З кожної групи, яка систематично збиралась на базі закладу і налічувала від 25 до 50 дітей, чоловік обирав жертв серед дівчат. Далі використовував довіру до нього як до вихователя, навмисно залишався з дитиною наодинці та вчиняв насильницькі дії.

“Місцем злочинів ставав практично кожен куточок центру: кабінет, кімнати, котельня, туалет і навіть виїзний відпочинок на природі. При цьому “вихователь” залякував дітей покараннями аби вони не чинили опір і мовчали про пережите”, – розповів Кравченко.

Насильство тривало впродовж 15 років з моменту створення центру. Лише у 2021 році мати 13-річної вихованки дізналась про наругу над донькою та звернутись до правоохоронців.

Розслідування тривало п’ять років. Слідство опитало десятки свідків та колишніх підопічних центру, щоб зібрати доказову базу та встановити об'єктивну картину всього, що відбувалося.

Встановлено 10 жертв – дівчат, яким на момент вчинення злочинів було від 8 до 14 років. Не виключається, що потерпілих може бути більше.

Підозрюваного у злочинах затримано. Йому повідомлено про підозру за сексуальне насильство та розбещення малолітніх і неповнолітніх осіб (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 ККУ). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.