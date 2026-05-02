На Сумщині унаслідок російського терору постраждали троє цивільних

У Сумській громаді вранці 2 травня через атаку БпЛА постраждав 39-річний чоловік.

Протягом доби з ранку 1 травня до ранку 2 травня 2026 року російські війська здійснили обстріли населених пунктів Сумської області.

Як повідомляє Сумська ОВА, зафіксовано 60 обстрілів по 43 населених пунктах у 23 територіальних громадах. Унаслідок атак є постраждалі серед цивільних.

У Зноб-Новгородській громаді ворожий дрон поранив 45-річного чоловіка, у Краснопільській громаді FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль — травмовано 54-річну жінку. У Сумській громаді вранці 2 травня через атаку БпЛА постраждав 39-річний чоловік.

Найбільше від російських обстрілів постраждали Сумський, Конотопський та Шосткинський райони.

Під вогнем опинилися Сумська, Краснопільська, Шосткинська, Ямпільська, Путивльська, Роменська громади.

Російські війська застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок обстрілів значно постраждала цивільна інфраструктура. Пошкоджено та зруйновано житлові будинки, господарські споруди, адміністративні будівлі та автомобілі у низці громад. Зокрема:

у Шосткинській громаді пошкоджено житлові та нежитлові будівлі;

у Середино-Будській — приватні будинки та господарчі споруди;

у Глухівській, Есманьській та Шалигинській громадах зруйновано житлові будинки;

у Новослобідській громаді повністю знищено приватний будинок;

у Сумській громаді зазнали пошкоджень багатоквартирні будинки, адмінбудівлі та транспорт.

За добу спільними зусиллями місцевої влади, рятувальників, поліції та громадських організацій із прикордонних громад евакуйовано 14 осіб.

Повітряна тривога в області протягом доби тривала майже безперервно 21 годину 42 хвилини.