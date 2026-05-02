Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Суспільство / Війна

На Сумщині унаслідок російського терору постраждали троє цивільних

У Сумській громаді вранці 2 травня через атаку БпЛА постраждав 39-річний чоловік.

наслідки російський обстрілів Сумщини 23 серпня 2025 року

Протягом доби з ранку 1 травня до ранку 2 травня 2026 року російські війська здійснили обстріли населених пунктів Сумської області. 

Як повідомляє Сумська ОВА, зафіксовано 60 обстрілів по 43 населених пунктах у 23 територіальних громадах. Унаслідок атак є постраждалі серед цивільних.

У Зноб-Новгородській громаді ворожий дрон поранив 45-річного чоловіка, у Краснопільській громаді FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль — травмовано 54-річну жінку. У Сумській громаді вранці 2 травня через атаку БпЛА постраждав 39-річний чоловік.

Найбільше від російських обстрілів постраждали Сумський, Конотопський та Шосткинський райони. 

Під вогнем опинилися Сумська, Краснопільська, Шосткинська, Ямпільська, Путивльська, Роменська громади.

Російські війська застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок обстрілів значно постраждала цивільна інфраструктура. Пошкоджено та зруйновано житлові будинки, господарські споруди, адміністративні будівлі та автомобілі у низці громад. Зокрема:

  • у Шосткинській громаді пошкоджено житлові та нежитлові будівлі;
  • у Середино-Будській — приватні будинки та господарчі споруди;
  • у Глухівській, Есманьській та Шалигинській громадах зруйновано житлові будинки;
  • у Новослобідській громаді повністю знищено приватний будинок;
  • у Сумській громаді зазнали пошкоджень багатоквартирні будинки, адмінбудівлі та транспорт.

За добу спільними зусиллями місцевої влади, рятувальників, поліції та громадських організацій із прикордонних громад евакуйовано 14 осіб.

Повітряна тривога в області протягом доби тривала майже безперервно 21 годину 42 хвилини.

Читайте також
