Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували багатоповерхівку у Харкові, є поранені

Уночі окупанти атакували дроном місто Харків.

пошкоджена багатоповерхівка
Фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок влучання ворого дрона уночі 2 травня у багатоповерхівку в Харкові, постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє ДСНС України.

Вночі 2 травня ворожий ударний БпЛА влетів у вікно квартири на 12-му поверсі житлової багатоповерхівки в Шевченківському районі міста. Дрон не здетонував, що дозволило уникнути пожежі та руйнацій.

Унаслідок влучання один з мешканців квартири зазнав поранення уламками розбитого скла, інший — гострої реакцій на стрес. Пораненого госпіталізовано до лікарні.

Рятувальники евакуювали мешканців будинку на безпечну відстань, психологи ДСНС допомогли людям подолати негативні емоції.

Бойову частину ворожого дрона вилучили вибухотехніки Національної поліції.

На місці події також працювали піротехніки ДСНС, правоохоронці, медики екстреної медичної допомоги та комунальні служби. Для допомоги евакуйованим мешканцям був залучений автобус швидкого реагування Харківської міської ради.

Читайте також
