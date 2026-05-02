Росіяни атакували багатоповерхівку у Харкові, є поранені

Унаслідок влучання ворого дрона уночі 2 травня у багатоповерхівку в Харкові, постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє ДСНС України.

Вночі 2 травня ворожий ударний БпЛА влетів у вікно квартири на 12-му поверсі житлової багатоповерхівки в Шевченківському районі міста. Дрон не здетонував, що дозволило уникнути пожежі та руйнацій.

Унаслідок влучання один з мешканців квартири зазнав поранення уламками розбитого скла, інший — гострої реакцій на стрес. Пораненого госпіталізовано до лікарні.

Рятувальники евакуювали мешканців будинку на безпечну відстань, психологи ДСНС допомогли людям подолати негативні емоції.

Бойову частину ворожого дрона вилучили вибухотехніки Національної поліції.

На місці події також працювали піротехніки ДСНС, правоохоронці, медики екстреної медичної допомоги та комунальні служби. Для допомоги евакуйованим мешканцям був залучений автобус швидкого реагування Харківської міської ради.