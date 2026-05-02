Ворог атакував Запорізький район, є вбитий та поранені

Російська армія ударила керованими авіаційними бомбами по Запорізькому району. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог атакував Новоолександрівку. Зруйновані кілька приватних будинків.
Вибуховою хвилею пошкоджене житло поруч з епіцентром атаки.
Загинув 55-річний чоловік. Дістала поранень 7-річна дівчинка та 77-річний чоловік. Медики надають пораненим необхідну допомогу.
- Уранці 2 травня російські окупанти скинули КАБи на Таврійське у Запорізькому районі, загинула 62-річна жінка.