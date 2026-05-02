Уранці окупанти атакували дроном маршрутку у Херсоні: є загиблі та поранені

Уранці 2 травня російський дрон атакував маршрутний автобус у Херсоні. Внаслідок атаки загинули двоє людей, травми отримали семеро.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Орієнтовно о 07:00 російські терористи вдарили з безпілотника по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. На місці загинули двоє людей – комунальник і жінка. Їхні особи наразі встановлюють. Мої щирі співчуття рідним і близьким вбитих", – ідеться у повідомленні.
Поранень зазнали ще семеро людей – шестеро чоловіків і одна жінка. Серед них четверо працівників комунальної служби. Усіх постраждалих доправили до лікарні.
Попередньо, вони дістали вибухові травми. Лікарі проводять обстеження і надають потерпілим всю необхідну допомогу.
Як додають у прокуратурі Херсонської області, на момент атаки люди перебували в салоні транспортного засобу.
"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч.2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на фіксацію наслідків обстрілу та документування воєнного злочину.
- Упродовж минулої доби російські війська знову атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинула 1 людина, 10 – зазнали поранень.