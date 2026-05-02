Росіяни атакували Ізмаїл на Одещині, є пошкодження портової інфраструктури

Місто на Дунаї понад тиждень страждає від регулярних обстрілів.

У ніч на 2 травня росіяни вчергове атакували ударними безпілотниками Ізмаїл в Одеській області. Цілили у портову інфраструктуру на Дунаї.

Як повідомив оперативний штаб Ізмаїльської районної держадміністрації, сили протиповітряної оборони відпрацювали ефективно. Більшість дронів вдалося збити. Руйнування оцінено як мінімальні.

У РДА подякували військовим та співробітникам ДСНС за захист і роботу з ліквідації наслідків обстрілу.

Під час обстрілів дунайських портів російські дрони регулярно порушують повітряний простір Румунії. Наприкінці квітня на території країни НАТО були знайдені уламки безпілотника, а румунська влада викликала російського посла для надання пояснень.