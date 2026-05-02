Сили оборони ліквідували ще 1240 російських окупантів

Знищено три ворожі танки, чотири броньовики та понад 70 російських артсистем.

Фото: скрин відео

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1240 російських загарбників та десятки ворожої техніки.

Про втрати окупантів ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.26 орієнтовно склали:

Фото: Втрати

  • особового складу – близько 1 332 950 (+1 240) осіб 
  • танків – 11 906 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 500 (+4) од.
  • артилерійських систем – 41 117 (+73) од.
  • РСЗВ – 1 763 (+6) од.
  • засоби ППО – 1 357 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 267 589 (+2 305) од.
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 93 274 (+265) од.
  • спеціальна техніка – 4 151 (+1) од.

Дані уточнюються. 

