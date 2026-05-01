На Херсонщині унаслідок російської агресії загинула людина, ще п'ять – дістали поранень. Пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, 1 травня 2026 року російська армія обстрілювала Херсонщину з артилерії, мінометів та за допомогою дронів.

Унаслідок російської агресії одна людина загинула, п’ять – дістали травм.

Близько 06:00 російські військові спрямували безпілотник у велосипедиста, що рухався вулицею у Херсоні – 65-річний чоловік загинув на місці.

Ще чотири людини у Херсоні, серед яких співробітник поліції, та одна людина в Антонівці, постраждали від ворожих атак за допомогою БпЛА.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, поштове відділення, магазин та автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.