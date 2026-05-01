В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Унаслідок атаки РФ на Херсонщині загинула людина, п'ятеро поранені

Пошкоджені приватні та житлові будинки.

Росіяни атакували АЗС у Херсоні
Фото: ДСНС

На Херсонщині унаслідок російської агресії загинула людина, ще п'ять – дістали поранень. Пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.   

За даними слідства, 1 травня 2026 року російська армія обстрілювала Херсонщину з артилерії, мінометів та за допомогою дронів.  

Унаслідок російської агресії одна людина загинула, п’ять – дістали травм. 

Близько 06:00 російські військові спрямували безпілотник у велосипедиста, що рухався вулицею у Херсоні – 65-річний чоловік загинув на місці. 

Ще чотири людини у Херсоні, серед яких співробітник поліції, та одна людина в Антонівці, постраждали від ворожих атак за допомогою БпЛА.  

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, поштове відділення, магазин та автотранспорт.   

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

Читайте також
