ГоловнаСуспільствоВійна

Вже 24 компанії долучилися до приватної ППО

Це підприємства з різних областей України, зокрема Харківської, Одеської, Київської, Полтавської та Закарпатської.

Фото: Міноборони

Станом на квітень 2026 року до проєкту приватної ППО долучилися 24 компанії, повідомляє Міноборони. 

Це підприємства різних форм власності з різних областей України, зокрема Харківської, Одеської, Київської, Полтавської, Закарпатської та інших.

Проєкт приватної ППО стартував наприкінці 2025 року за ініціативи Міністерства оборони України для додаткового захисту працівників та виробничих потужностей підприємств, які щодня стають мішенню дронових атак ворога.

Приватна ППО – не самостійна неконтрольована одиниця. Це одна зі складових багаторівневої системи протиповітряної оборони країни під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ.

Групи приватної ППО складаються з цивільних працівників, які пройшли навчання, мають необхідні сертифікати, допуски і відповідають визначеним вимогам. 

У межах чинного законодавства та за погодженням з повітряним командуванням Повітряних Сил ЗСУ їм надано право застосовувати визначені засоби ППО на визначеній ділянці, у визначений час для захисту від повітряних атак ворога.

До груп приватної ППО доєднуються особи, які відповідно до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову до Сил оборони України. Відповідно, вони не отримують бронювання за участь в групі. Також це можуть бути представники воєнізованої охорони, якщо такі є у підприємства.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies