Спецоперація ГУР: за два місяці на Сумщині кадирівський “Ахмат” втратив 41 військового загиблими і 87 пораненими

Ще понад 100 вважаються зниклими безвісти. Також знищено або пошкоджено понад 160 одиниць техніки.

Командир ічкерійських добровольців спецпідрозділу ГУР “Шаманбат” Абдул Хакім
Фото: скріншот

Спецпідрозділ ГУР МО “Шаманбат”, до складу якого входять воїни вільної Ічкерії, разом із 104 бригадою ТрО “Горинь” та підрозділом агентурних операцій ГУР провели операцію проти підрозділу Росгвардії “Ахмат” на Сумському напрямку. Про це повідомило Головне управління розвідки.

За даними ГУР, операція тривала з лютого по квітень 2026 року. Українська розвідка залучила колишнього військовослужбовця “Ахмату”, який передавав інформацію про плани підрозділу. Пізніше його вивели на підконтрольну Україні територію.

Також агент встановив у приміщенні для нарад “Ахмату” пристрій для прослуховування, який доставили FPV-дроном. Завдяки отриманим даним українські військові завдавали ударів по місцях перебування та переміщення кадирівців.

У ГУР заявили, що в результаті спецоперації впродовж двох місяців “Ахмат” зазнав найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення: 41 вбитий, 87 поранених, ще понад 100 вважаються зниклими безвісти. Також, за даними розвідки, було знищено або пошкоджено понад 160 одиниць техніки, більш як 25 безпілотників, засоби зв’язку, РЕБ і склади боєприпасів та пального.

Командир ічкерійських добровольців спецпідрозділу ГУР “Шаманбат” Абдул Хакім закликав чеченців не підписувати контракт та уникати мобілізації до російської армії. Якщо потрапляння до її лав не вдалось уникнути – негайно виходити на зв’язок з українською розвідкою та здаватись в полон, щоб зберегти життя.

“Що вам зробили українці? Кого з вас вони вбили? Бережіть себе і переходьте на нашу сторону. Рятуйте свої душі. Будете врятовані як в цьому світі, так і в загробному. Ми знаємо, що серед вас є багато тих, хто хоче перейти на наш бік. Переходьте на наш бік. Для вас ми залишимо бот для зворотнього звʼязку”, – сказав у своєму зверненні Абдул Хакім.

