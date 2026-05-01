Суспільство / Війна

На Львівщині викрили схему незаконного переправлення закордон

Вартість послуги становили 8 000 євро.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Про це повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, у березні цього року 44-річний мешканець Сколе організував схему отримання прибутку від незаконного переправлення 27-річного чоловіка через кордон", - йдеться в повідомленні.

План передбачав, що він відвезе клієнта зі Львова автівкою у Закарпатську область. Далі їх мали зустріти інші особи, які перевезуть чоловіка поза пунктами пропуску іншим авто за межі країни, таким чином військовозобов’язаний мав би потрапити в одну з країн Європи.

За свої послуги мешканець Львівщини мав отримати 8 000 Євро. Оплату необхідно було вносити частинами: половину на шляху до кордону, а решту – безпосередньо перед переправленням. 

Після отримання першої частини коштів – 4 700 доларів США, «переправника» затримали правоохоронці.

  • На Львівщині начальницю медслужби підозрюють у схемі ухилення від мобілізації. Вартість таких «послуг» становила від 5 до 15 тисяч доларів США, залежно від реального стану здоров’я «клієнта». 
﻿
