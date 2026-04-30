В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
На Львівщині начальницю медслужби підозрюють у схемі ухилення від мобілізації

Затримали підполковницю військової частини
Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони західного регіону

Правоохоронці повідомили про викриття на Львівщині схеми ухилення від служби з підробленими довідками. Затримали 41-річну начальницю медслужби однієї із військових частин, яку вважають організаторкою.

Про це розповіли пресслужби Спецпрокуратури у сфері оборони західного регіону та ДБР

Підполковниця упродовж 2024-2025 років оформлювала військовим фіктивні свідоцтва про хвороби. У цих документах містилися неправдиві відомості щодо проходження медичних оглядів, результатів обстежень, встановлених діагнозів і висновків військово-лікарської комісії про непридатність до служби.

Щоб надати фіктивним документам вигляду справжніх, використовувала підроблені печатки, штампи та підписи. Надалі, посилаючись на ці висновки, військовослужбовці подавали рапорти командуванню та звільнялися зі служби.

Вартість таких «послуг» становила від 5 до 15 тисяч доларів США, залежно від реального стану здоров’я «клієнта». При цьому її службові обов’язки передбачали лише оформлення направлень на ВЛК та ведення обліку.

Наразі встановлено щонайменше 9 випадків незаконного звільнення військовослужбовців. Підполковницю затримано у порядку ст. 615 КПК України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України (пособництво в ухиленні військовослужбовцем від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненого в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). 

Військовослужбовцям, які скористалися схемою, повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України). Щодо них вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Перевіряється ще щонайменше 20 аналогічних випадків, частина осіб уже перебуває за кордоном. Також встановлюється можлива причетність до оборудки інших посадовців військової частини.

Читайте також
