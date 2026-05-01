ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО вдень збили 388 із 409 ворожих БпЛА

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.

Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Вдень 1 травня Росія атакувала українські міста 409 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО ЗСУ знешкодили 388 ворожих цілей. Є влучання.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

1 травня (з 08:00 по 15:30) противник атакував 409 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 15:30, Силами ППО збито 388 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

