Президент Володимир Зеленський заявив про початок комплексної реформи української армії, ключові напрями якої були узгоджені протягом квітня між військовим командуванням та урядом.

Про це Президент написав у соцмережах.

"Розпочинаємо реформу армії. Протягом квітня були погоджені ключові напрямки реформи: військове командування та уряд визначили формулу змін. Зараз, у травні, відбудеться погодження всіх ключових деталей. У червні реформа стартує, і вже в червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України", – ідеться у повідомленні.

Фото: Володимир Зеленський Володимир Зеленський

За словами глави держави, реформа передбачає суттєве підвищення грошового забезпечення військовослужбовців із врахуванням принципу справедливості. Зокрема, мінімальний рівень виплат для тилових посад має становити не менше 30 тисяч гривень. Для військових, які виконують бойові завдання, передбачено значно вищі виплати залежно від рівня участі та ефективності.

"Особлива увага – піхотинцям. Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає. Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250–400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань", – наголошує Президент.

Фото: Володимир Зеленський Олександр Сирський

Також реформа передбачає зміну підходів до комплектування та управління особовим складом.

Планується посилення контрактної системи у Збройних силах, що дозволить запровадити більш чіткі терміни служби та поетапний перехід до нової моделі формування підрозділів.

Крім того, очікується можливість поступового звільнення зі служби частини мобілізованих військовослужбовців, які були призвані раніше, відповідно до визначених часових критеріїв.

Президент доручив Міністерству оборони та військовому командуванню опрацювати всі деталі реформи разом із бойовими командирами.

Фото: Володимир Зеленський Михайло Федоров

Наступного тижня очікується доповідь щодо конкретних кроків впровадження змін, зокрема графіка підвищення виплат та запуску оновленої контрактної системи.