Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський анонсував старт реформування армії із підвищенням виплат: в тилу – не менше 30 000

Реформа передбачає підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, нові контракти для піхоти та оновлення системи комплектування підрозділів.

засідання щодо реформування у ЗСУ
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про початок комплексної реформи української армії, ключові напрями якої були узгоджені протягом квітня між військовим командуванням та урядом.

Про це Президент написав у соцмережах.

"Розпочинаємо реформу армії. Протягом квітня були погоджені ключові напрямки реформи: військове командування та уряд визначили формулу змін. Зараз, у травні, відбудеться погодження всіх ключових деталей. У червні реформа стартує, і вже в червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України", – ідеться у повідомленні.

Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський
За словами глави держави, реформа передбачає суттєве підвищення грошового забезпечення військовослужбовців із врахуванням принципу справедливості. Зокрема, мінімальний рівень виплат для тилових посад має становити не менше 30 тисяч гривень. Для військових, які виконують бойові завдання, передбачено значно вищі виплати залежно від рівня участі та ефективності.

"Особлива увага – піхотинцям. Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає. Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250–400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань", – наголошує Президент.

Олександр Сирський
Фото: Володимир Зеленський
Також реформа передбачає зміну підходів до комплектування та управління особовим складом. 

Планується посилення контрактної системи у Збройних силах, що дозволить запровадити більш чіткі терміни служби та поетапний перехід до нової моделі формування підрозділів.

Крім того, очікується можливість поступового звільнення зі служби частини мобілізованих військовослужбовців, які були призвані раніше, відповідно до визначених часових критеріїв.

Президент доручив Міністерству оборони та військовому командуванню опрацювати всі деталі реформи разом із бойовими командирами. 

Михайло Федоров
Фото: Володимир Зеленський
Наступного тижня очікується доповідь щодо конкретних кроків впровадження змін, зокрема графіка підвищення виплат та запуску оновленої контрактної системи.

  • Грошове забезпечення для військових у тилу становить близько 20 000 гривень. Доплати за бойові, які військові отримують залежно від місця несення служби та завдань, також роками не переглядали. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies