36 дронів спрямувала Росія на Тернопіль. Є влучання, 11 людей поранені (оновлено)

Світла не мають низка мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк.

Фото: ДСНС України в Telegram

Унаслідок російських атак частина Тернополя залишилася без електроенергії. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Світла не мають частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний. 

Тернопільський сайт 0352 повідомив, що на час атаки зупинили рух громадського транспорту. За уточненою інформацією ОВА, над Тернополем зафіксували 36 дронів. Збили 27.

"Близько 20 з них вибухнуло. Є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби", – повідомив він.

Станом на зараз у Тернополі відомо про 11 постраждалих. 6 осіб перебувають у лікарні швидкої допомоги, 1 – в обласній лікарні. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та перебувають удома, написав мер Тернополя.

Уламки дронів можуть нести небезпеку – містян закликали не наближатися.

  • Унаслідок російського обстрілу Тернополя 19 листопада 2025 року загинуло 38 людей, серед яких 8 дітей. Поранення отримали 93 особи, зокрема 17 дітей.
