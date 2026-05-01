36 дронів спрямувала Росія на Тернопіль. Є влучання, 11 людей поранені (оновлено)

Унаслідок російських атак частина Тернополя залишилася без електроенергії. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.
Світла не мають частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний.
Тернопільський сайт 0352 повідомив, що на час атаки зупинили рух громадського транспорту. За уточненою інформацією ОВА, над Тернополем зафіксували 36 дронів. Збили 27.
"Близько 20 з них вибухнуло. Є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби", – повідомив він.
Станом на зараз у Тернополі відомо про 11 постраждалих. 6 осіб перебувають у лікарні швидкої допомоги, 1 – в обласній лікарні. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та перебувають удома, написав мер Тернополя.
Уламки дронів можуть нести небезпеку – містян закликали не наближатися.
- Унаслідок російського обстрілу Тернополя 19 листопада 2025 року загинуло 38 людей, серед яких 8 дітей. Поранення отримали 93 особи, зокрема 17 дітей.