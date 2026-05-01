В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
​Операція «Мідас»: фігуранти розслідування лобіювали через ОПУ свої бронежилети для ЗСУ

У розмовах один із бізнесменів підкреслював свою близькість до «Хірурга», якого НАБУ визначило як, імовірно, Єрмака.

фігуранти операції “Мідас”
Фото: “Схеми”

«Українська правда» оприлюднила нове розслідування щодо можливої причетності ексглави ОПУ Андрія Єрмака до корупційних схем, які викрили під час вивчення справи «Мідас».

У матеріалах НАБУ зафіксували розмови радника керівника державного «Сенс-Банку» Василя Веселого з фігурантом справи «Мідас» Олександром Цукерманом. 

Головним доказом зв'язку Веселого з екскерівником ОПУ стали згадки про особу з позивним «Хірург». За словами керівника детективів Олександра Абакумова, саме так у вузьких колах могли називати Андрія Єрмака, а Офіс Президента фігурував як «хірургічне відділення».

У розмовах Веселий підкреслював свою близькість до «Хірурга», зазначаючи, що він «потрібен» йому для вирішення певних завдань. Це дало журналістам підстави вважати Веселого підставною особою Єрмака.

Окремим епізодом є спроба Веселого і Тимура Міндіча легалізувати партію бронежилетів, які вони закупили за власні кошти.

Міндіч чинив тиск на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова, аби змусити відомство прийняти бронежилети, від яких раніше Міноборони та інші силові структури відмовлялися.

На записах розмов Веселий скаржився Цукерману, що процес «йде важко» і йому не вдається швидко проштовхнути закупівлю через офіційні канали.

Журналісти зробили висновок, що родина Веселих (Андрій, який став співвласником «Карпатнафтохіму», та Василь) могла використовувати зв’язки з «Хірургом» для отримання контролю над великими державними активами (як-от «Сенс Банк») та лобіювати власні інтереси при постачанні військового спорядження.

