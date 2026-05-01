ОВА: над Тернополем зафіксовано 36 повітряних цілей, 27 з них збила ППО

Під час сьогоднішньої атаки РФ по Тернополю було зафіксовано 36 повітряних цілей, 27 з яких знищили Сили ППО. 9 ворожих цілей уразили об'єкти цивільної інфраструктури міста.
Про це повідомляє очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
"За уточненими даними, під час атаки зафіксовано 36 повітряних цілей, з яких 27 було знищено силами протиповітряної оборони. 9 цілей завдали ураження по об'єктах цивільної інфраструктури", ідеться у повідомленні станом на 18:30.
Пожежу, що виникла внаслідок влучань, локалізовано. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях. Загиблих немає.
Як відомо, постраждалий, що перебував у важкому стані, наразі почувається краще. У лікарнях залишаються ще 6 осіб із травмами середнього та легкого ступеня.
За результатами замірів стану атмосферного повітря перевищень допустимих концентрацій шкідливих речовин не зафіксовано.
Очільник ОВА наголошує, існує ймовірність повторних атак.
Обстріл РФ 1 травня
- Уранці 1 травня Росія здійснила чергову повітряну атаку по українських містах. Станом на 16 годину відомо, що ворог запустив 409 ударних дронів. Збили 388.
- Унаслідок російської атаки у Тернополі відомо про 11 постраждалих цивільних. На місцях влучань виникли пожежі.
- У Рівненській області внаслідок російської атаки пошкоджені 2 житлові будинки Один з них - багатоквартирний у Дубні. Там вибило вікна. Також відомо про 5 поранених. 4 з них у лікарні.
- На Житомирщині ворог атакував цивільну інфраструктуру. Пошкоджені школа та будинки.
- Під час російської атаки у Вінницькій області безпілотник зруйнував будинок.
- Унаслідок падіння уламків на Черкащині пошкоджено садочок, школу, приватні будинки і ЛЕП.