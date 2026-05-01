Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Суспільство / Війна

ОВА: над Тернополем зафіксовано 36 повітряних цілей, 27 з них збила ППО

Відомо про ураження 9 ворожих цілей по об'єктах цивільної інфраструктури.

ОВА: над Тернополем зафіксовано 36 повітряних цілей, 27 з них збила ППО
обстріл Тернополя 1 травня
Фото: Тернопільська обласна прокуратура

Під час сьогоднішньої атаки РФ по Тернополю було зафіксовано 36 повітряних цілей, 27 з яких знищили Сили ППО. 9 ворожих цілей уразили об'єкти цивільної інфраструктури міста.

Про це повідомляє очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

"За уточненими даними, під час атаки зафіксовано 36 повітряних цілей, з яких 27 було знищено силами протиповітряної оборони. 9 цілей завдали ураження по об'єктах цивільної інфраструктури", ідеться у повідомленні станом на 18:30. 

Пожежу, що виникла внаслідок влучань, локалізовано. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях. Загиблих немає.

Як відомо, постраждалий, що перебував у важкому стані, наразі почувається краще. У лікарнях залишаються ще 6 осіб із травмами середнього та легкого ступеня.

За результатами замірів стану атмосферного повітря перевищень допустимих концентрацій шкідливих речовин не зафіксовано. 

Очільник ОВА наголошує, існує ймовірність повторних атак. 

Обстріл РФ 1 травня

  • У Рівненській області внаслідок російської атаки пошкоджені 2 житлові будинки Один з них - багатоквартирний у Дубні. Там вибило вікна. Також відомо про 5 поранених. 4 з них у лікарні.
