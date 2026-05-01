Від 2 травня Укрзалізниця впроваджує нові правила повернення квитків

Із 2 травня квитки на потяги по Україні повертатимуть за новими правилами. Зокрема змінюється відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки.

Як повідомила пресслужба Укрзалізниці, відповідний наказ міністерства розвитку громад та територій України пройшов громадські обговорення та набирає чинності.

«Квитки повертатимуться за прогресивною шкалою вже з 2 травня. Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні», – зазначили у перевізника і пояснили, що від завтра запрацює норма, за якою що ближче до дати відправлення – тим більшу частку вартості утримають.

Проте для військовослужбовців Сил оборони, що купують квитки через Армія+, змін не буде. Їм відшкодовуватимуть 100% вартості при поверненні квитка до графікової відправки поїзда. Повернення квитків, придбаних в Армія+, здійснюється онлайн у застосунку.

Для всіх інших категорій пасажирів за новими правилами відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане таким:

15–20 днів до рейсу — повертається 100% суми;

10–14 днів — 95–90% суми;

9–5 днів — 75%;

4–1 день — 50%;

менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення – тільки вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості власне перевезення).

В Укрзалізниці також пояснюють, що нова модель диференційованих умов повернення ґрунтується не на фіксованому «календарному» періоді для продажу квитків (20 або 14 днів), а на фактичному, протягом якого квиток перебував у відкритому продажі. Саме для цього використосвують подвійну шкалу, де враховується, коли саме було відкрито продаж на конкретний поїзд та скільки днів залишилося до відправлення на момент повернення квитка.

Якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення, як у випадку з деякими рейсами до прифронтових міст, система працює за адаптованою логікою. Пасажир отримує повне повернення у межах реально доступного періоду відкриття продажу, а фінансові обмеження застосовуються лише у міру наближення до дати відправлення поїзда.

Наприклад, якщо продаж відкрито з горизонтом на 10 днів:

повернення квитка за 10 днів до відправлення передбачає повернення 95% вартості;

за 5–9 днів до відправлення — 75% вартості;

за 1–4 дні — 50% вартості;

за 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення поїзда повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

Такий підхід запровадили, щоб стимулювати оперативніше повернення квитків одразу після зміни планів. Це має підвищити прогнозованість пасажиропотоку для залізниці та дозволить ефективніше керувати рухомим складом. Вільні місця раніше повертатимуться у вільний продаж і стануть доступними для інших пасажирів.

В перевізника вважають, що нові правила стануть ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здача квитків в останній момент стане невигідною практикою.